برلماني يدعو الحكومة إلى استغلال تصريحات وزير خارجية التشيك الإيجابية عن السياحة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن تصريحات وزير خارجية التشيك ‎جاكوب كولهانك، التي أكد فيها أن السلطات المصرية تقوم بجهود غير عادية لتوفير تدابير الصحة الاحترازية في مواجهة "كوفيد-19"، بمثابة أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية عالمياً؛ حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية .

وطالب عبد الحميد، في بيان له اليوم الإثنين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بصفة عامة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وجميع وسائل الإعلام المصرية بصفة خاصة، باستغلال مثل هذه التصريحات المهمة والإيجابية، ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام لمختلف دول العالم؛ لأنها ستكون بمثابة أكبر دعاية عالمية للترويج للسياحة المصرية عالميًّا.

وطلب عبد الحميد من الحكومة وضع سياسات وبرامج ترويجية جديدة للسياحة المصرية، على أن تكون هذه السياسات والبرامج غير تقليدية بعد فشل عمليات الترويج التقليدية للسياحة المصرية، معتبرًا مثل هذه التصريحات أنها من الأساليب الرائعة وغير التقليدية للترويج للسياحة المصرية عالميًّا.