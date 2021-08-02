شكرًا لبجاحتكم.. محمود بدر يرد على المشككين في حقه للانضمام إلى نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عبَّر محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن انزعاجه مما تداوله بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة له خلال دورة تدريبية لحصوله على كارنيه عضوية نقابة الصحفيين.

وقال بدر، عبر سلسلة تغريدات على "تويتر": "شكرًا لبجاحتكم.. شكرًا أنكم عرَّفتوني سبب الحملة اللي معمولة على جروبات النقابة وبتضغط على لجنة القيد مايقبلوش ورقي رغم أنه سليم وقانوني".

وأضاف النائب، عبر صفحته الشخصية: "أنا مش هسيب حقي، أنا شقيت وتعبت في المهنة دي"، متابعًا: "أنا اشتغلت في (صوت الأمة) مع 3 رؤساء تحرير، والثلاثة أحياء، ممكن يسألوهم، واشتغلت مع دكتور عبد الحليم قنديل ومع سيد عبد العاطي ومع الإعلامي وائل الإبراشي، وأرشيفي موجود من 2007 إلى 2010".

وأشار بدر إلى أنه قام بالعمل مع الإعلامي إبراهيم عيسى في جريدتَي "الدستور" و"التحرير"، موضحًا أنه كان أصغر رئيس قسم سياسي في مصر في جريدة "الصباح" مع وائل الإبراشي، ومعد برنامج "العاشرة مساءً".

واختتم عضو مجلس النواب، قائلًا: "ده حقي وكون أن أصحاب الصوت العالي مشكلتهم معايا توجهي السياسي اللي هما مش بيحبوه، فده مش يخليني أتنازل عن حقي.. كونهم بيعملوا حملة تشويه وضغط على النقابة ماتقبلش ورقي مع أنه كامل وسليم وقانوني، فده مش هيخليني أخاف وأتراجع وأسيب حقي أبدًا.. أنا مش هاتظلم في بلدي".

جدير بالذكر أن عددًا من أعضاء نقابة الصحفيين قد أثاروا مشكلة بشأن حق النائب محمود بدر، في الانضمام إلى نقابة الصحفيين، بعد انتشار صورة له خلال دورة تدريبية لحصوله على كارنيه عضوية نقابة الصحفيين، داعيًا مجلس النقابة إلى دراسة موقف النائب القانوني وإن كان لا يزال يمارس مهنة الصحافة.