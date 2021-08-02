هل تغيّرت أعراض كورونا بعد "متحور دلتا"؟.. الصحة العالمية توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تزال كما هيّ منذ ظهور الفيروس أواخر 2019.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط؛ وآخر مستجدات الجائحة مع التركيز على وضع كورونا في تونس وجهود الاستجابة، والوضع الصحي في لبنان بعد مرور عام على انفجار بيروت.

وقالت الحجة إن "الأعراض هي نفسها من أول الجائحة، وهذا من الرسائل التي نحاول إيصالها للمواطنين أن المرض بحد ذاته ليست الخطورة في تغيير أعراضه، ولكن العوامل الأساسية التي تساعد على انتقال المرض".

وأشارت إلى أن الملاحظة تلاحظ زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط.