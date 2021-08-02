شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق برنامج تدريبى للأئمة بعنوان "الإمام المفكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق لجان المقابلة والترشيح لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف "الإمام المفكر" الذي يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة لن تبخل على هذا البرنامج بجهد أو مال، وستبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافه، وسيمر المرشحون للبرنامج بعدد من المقابلات والاختبارات التي تسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم الدين فهمًا صحيحًا بما يجعل منه عاملا هامًا يسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية .

ومن خلال المقابلات الأولى أكد وزير الأوقاف، أن الوزارة لديها نخبة من الأئمة شديدي التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة واقتدار، ودورنا أن نعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بهم إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير، وأن دولة أو أمة تمتلك هذه العناصر الدعوية المتميزة لن تؤتى من هذا الجانب ولن تستطيع الجماعات المتطرفة اختطاف الخطاب الديني منها مرة أخرى بإذن الله تعالى .