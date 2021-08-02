شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توقع بروتوكولا لإنشاء منطقة خدمات بمدينة الخيالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت محافظة القاهرة بروتوكولا بشأن تنفيذ منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة لتطوير العشوائيات، بمصر القديمة، والتي سوف يتم الانتهاء منها قريبا ليستفيد منها أهالينا من المناطق العشوائيات في إطار سياسة الدولة للقضاء علي هذه المناطق نهايه هذا العام.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال المنطقة الخدمية ستشمل إقامة مبنى الإسعاف، مبنى البريد المصري، الحديقة، المسجد، مركز الشباب، نقطة الاطفاء، نقطة الشرطة، الكنيسة والملاعب، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة ومتحضرة لكافة المواطنين ، ومشاركة كافة جهات الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والعمل على القضاء على العشوائيات وأن تعيش كافة الأجيال القادمة حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.



ويعد مشروع الخيالة أحد المدن التي تم إنشاؤها لهذا الغرض ويبلغ عدد الوحدات السكنيه حوالي 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية علي مساحة 40 فدانا بكافة الخدمات بتكلفة 853 مليون جنيه.



















