شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: زحل فى مقابلة مع الشمس اليوم ويصل لأقرب نقطة من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن كوكب زحل يصل اليوم التقابل مع الشمس، وسيكون مرئيًا طوال الليل ويقع في كوكبة الجدي ويصل زحل إلى أعلى إرتفاع له في السماء منتصف الليل.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه من القاهرة سيكون كوكب زحل مرئيًا بين الساعة السابعة و40 دقيقة بعد الغروب عند ارتفاع 9 درجات فوق الأفق الجنوبى الشرقى وحتى الساعة الرابعة و24 دقيقة من فجر اليوم التالى.

وسيصل زحل إلى أعلى ارتفاع له في السماء عند 41 درجة فوق الأفق الجنوبي وسيغرب عندما ينخفض إلى أقل من 10 درجات فوق الأفق الجنوبي الغربي، ويتزامن وجود زحل مقابل للشمس مع وجوده عند أقرب نقطة له من الأرض وهى نقطة الحضيض، مما يجعله يبدو ألمع وأكبر.

ويحدث هذا لأنه عندما يقع زحل مقابل الشمس في السماء، تمر الأرض بين زحل والشمس ويصطف كل من زحل والأرض على نفس الجانب من الشمس.

و في لحظة المقابلة سيقع زحل على مسافة 8.94 وحدة فلكية، وسيبلغ قطر قرصه الزاوى 18.6 ثانية قوسية ويبدو بلمعان قدره 0.2.

وبالرغم من وجود زحل في أقرب نفطة له من الأرض، فإنه لايرى إلا كنقطة لامعة بالسماء ولا يمكن تمييز زحل بحلقاته المميزة إلا من خلال التلسكوب، وسوف يعود كوكب زحل لمقابلة الشمس مرة أخرى فى 14 أغسطس 2022 و 27أغسطس 2023 و 08 سبتمبر2024 .