شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تحصل على اعتماد المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمستوى المتميز لمركز تدريب شركة مياه القاهرة الكبرى واعتماد المجلس الوطنى للتدريب والتعليم لمركز التدريب، لما له من دور فى رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على مختلف الانشطة لضمان تقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين وتحسين اداء العاملين.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أن الإدارة العامة للتدريب اجتازت المراجعة الخارجية من المجلس الوطني للتدريب والتعليم وأشادت لجنة المراجعة برئاسة الدكتور عز الدين الحمزاوي استشاري دولي في نظم الإدارة وعضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والدكتور محمد لاشين عضو مجلس الأمناء بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم وممثل مصر في منظمة الأيزو الدولية بكفاءة فريق العمل وتكامل نظام إدارة الجودة المطبق بالإدارة.

وأكد أهمية التدريب ودوره في رفع مهارات وقدرات العاملين بالشركة وضرورة تطبيق أحدث النظم المحلية والدولية لضمان جودة وكفاءة وفاعلية العملية التدريبية.

كما قدم الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس عرضا تقديميا عن أهمية بناء الموطن الرقمي في ظل التوجه الإستراتيجي للدولة باعتباره المستقبل الحقيقى لرفع كفاءة اى قطاع وتسهيل انهاء الاجراءات التى تقوم بها الشركة مع توفير وقت المواطن والمتلقي للخدمة.

وقال المحاسب علي عماشة نائب رئيس مياه القاهرة للشئون المالية والإدارية والتجارية، أن شركة مياه القاهرة من أولى الشركات التى بدأت فى تطبيق التحول الرقمي وتمكين وبناء القيادات الشابة.

ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل عبد ربه مستشار رئيس مياه الشرب بالقاهرة للشئون الفنية، أهمية التوسع في تأهيل صف ثاني من الشباب ومنحة الفرصة الحقيقية فى التعامل مع المشكلات ووضع الحلول التى تناسب القطاع.