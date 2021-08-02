هل يحق للبنات التقديم بكلية الشرطة بعد الثانوية العامة؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تتسأل بعض الفتيات عن إمكانية التقديم في كلية الشرطة لهذا العام بعد النجاح في الثانوية العامة، وهل لهن حق في التقديم للأكاديمية بعد اجتياز الثانوية؟

وفي الحقيقة، لا يحق للطالبات التقديم لكلية الشرطة بعد الثانوية، حيث يقتصر الأمر على الذكور فقط، بينما تستطيع الفتيات التقديم للأكاديمية من خلال قسم الضباط المتخصصين بعد التخرج من الجامعة.

وأتاحت أكاديمية الشرطة للبنات من خريجات بعض التخصصات المطلوبة التقديم بالأكاديمية لهذا العام، ومن بينها خريجات "الحقوق، والطب البشري، والعلوم الطبية المساعدة، والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والصيدلة، والتمريض، والتربية الرياضية، والفنون التطبيقية، والآداب، والإعلام، والألسن، وخدمة اجتماعية، وفنون جميلة".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.