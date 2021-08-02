شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن تحسن تدريجى بجودة الهواء ابتداء من غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه استنادا الى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، فقد تلاحظ انخفاض مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية ، حيث الهدوء النسبى للرياح مع التهوية الرأسية السيئة وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل.
وأضافت، أنه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الـ48 ساعة القادمة ليبدأ التحسن التدريجى بداية من غد الثلاثاء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء وكذلك التحديثات الخاصة بتوقعات معاملات التهوية المؤثرة على جودة الهواء والتي يتم نشرها من خلال صفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.
واضافت فؤاد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .