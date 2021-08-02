شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ تشغل سيارة الحى المتنقل لتقديم خدمات إلكترونية بالدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة فى تشغيل سيارات الحى المتنقل، لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للمواطنين، حيث تم تشغيل الخدمة فى حى الدقى، حيث تشمل الخدمات المقدمة ما يقرب من 42 خدمة إلكترونية منها " التقديم علي ترخيص بناء، استخراج تصاريح، سداد رسوم الخدمات المختلفة، تجديد رخص المحال وغيرها.

وأشرف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، على إطلاق فاعليات هذه الخدمة، حيث تتمركز السيارة في ناصيه شارع نادي الصيد مع شارع وزارة الزراعة لتقديم خدماتها للمواطنين، وشهدت إقبال من المواطنين للاستفادة من الخدمات .

وتقدم سيارة الحى المتنقل أكثر من 42 خدمة للمواطنين بدون الذهاب لديوان الحى، وبشكل إلكترونى وفورى، حيث لا تستغرق الخدمة 5 دقائق، بعيدا عن الوقوف فى طوابير أو التردد على شبابيك الموظفين، بالإضافة إلى أن السيارة تذهب مباشرة للمواطن بمكان عمله حيث تقصد هذه الخدمة الأماكن المزدحمة بالمحال .



وتضم سيارة الحى المتنقل 3 مكاتب مدعمة بأجهزة لاب توب، بالإضافة إلى خزينة وإمكانية الدفع الإلكترونى، وطابعة محمولة لطباعة التراخيص الجديدة ومكينة تصوير، وشاشة لعرض الخدمات الالكترونية المتاحة بالإضافة إلى نداء ألى على المواطنين متلقى الخدمة، وكاميرات مراقبة ورامب للمعاقين وأماكن انتظار داخل السيارة ومطهرات لليد للوقاية من فيروس كورونا.

وتقدم عربات الحى المتنقل ما يقرب من 42 خدمة متنوعة أشهرها " تجديد التراخيص للمحال وتجديد تراخيص إعلانات البروز أو طلب الحصول على مستخرج ، أو صورة من الرخصة ، وغيرها ، وتعمل هذه الخدمة من خلال انتقال السيارة "الحى المتنقل" لخدمة أصحاب المحال والأنشطة التجارية بنطاق الحى دون أن يذهب المواطنين للديوان العام وإهدار الوقت والتردد على شبابيك الموظفين.



































