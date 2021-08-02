الحكومة تنفى شائعات التلاعب فى كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة صحة ما يتم تداوله من منشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

محمد يوسف

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