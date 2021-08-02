شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تمنح القائمين على صرف المخلفات السائلة بالمدن الجديدة الضبطية القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار وزارة العدل، بتخويل القائمين على إجراءات ومتابعة ومراقبة صرف المخلفات السائلة الأتية أسمائهم، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، بأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صفة مأموري الضبط القضائي.

وذلك عملًا بنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة.