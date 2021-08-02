شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة من امتحان الجيولوجيا للثانوية والتعليم تتحقق من صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحات وجروبات الغش الإلكترونى صور من امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصدر الورقة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة وتطابقها مع الامتحان الحقيقى.

بدأ قبل قليل قرابة 393 ألف طالب وطالبة فى الشعبة العلمية بالثانوية العامة، أداء امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة، حيث بدأت لجنة الامتحان فى العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهراً لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

واستقبلت اللجان الطلاب صباح اليوم وسمحت لهم بالدخول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتسليم الطلاب كمامات ومطهرات مع تعقيم الفصول وقياس درجة حرارة الطلاب.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية 29 يوليو الماضى من امتحانات الثانوية العامة، على أن ينتهى طلاب الشعبة العلمية اليوم الإثنين من الامتحانات التى عقدت على نظام البابل شيت وفق التقييم الجديد الذى يقيس مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية، وأنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الاجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

وأضافت الوزارة أنها لن تعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي، قائلة: "قد يتطلب الأمر يومان ـو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالى بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام فى ضوء النتائج النهائية.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.