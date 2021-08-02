شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه بإنهاء تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالأقصر وأسوان بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة، الدكتور محمد حساني بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح فيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين وضيوف مصر الكرام بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط السياحة والتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحي للتأكد من توافر مخزون كاف، كما راجعت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار "مجاهد" إلى أن الوزارة شددت على استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول البلاد للقادمين من الخارج إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد، مؤكدًا مناظرة 17 ألفًا و 139 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى اليوم.