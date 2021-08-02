شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 70 رحلة دولية تقل 7386 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 7386 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 70 رحلة بمعدل 51 رحلة دولية ألى كل من "تورنتو، دبي، واشنطن، عمَان، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، مدريد، نيويورك، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا"، و 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7386 راكبا.
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.