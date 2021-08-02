شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 70 رحلة دولية تقل 7386 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 7386 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 70 رحلة بمعدل 51 رحلة دولية ألى كل من "تورنتو، دبي، واشنطن، عمَان، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، مدريد، نيويورك، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا"، و 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7386 راكبا.