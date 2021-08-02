شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة يعلن حصول مجلة الكلية على 7/7 بتقييم الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، حصول مجلة كلية الآثار تحصل علي 7/7 في تقييم المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالمجلات العلمية.

وأكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار فى بيان له، أن المجلة تضم عددا متميزا من الأبحاث العلمية كتبها أساتذة مرموقين مصريين وأجانب، موضحا أن البورد الخاص بالمجلة يضم محكمين من بلدان عديدة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة والخطوة التالية ستكون تسجيل المجلة في محرك البحث العالمي سكوباس.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أكد الانتهاء من امتحانات نهاية العام لطلاب مرحلة البكالوريس بالكلية، موضحا أنه تم إعلان النتائج على الموقع الإلكترونى للكلية.

وأضاف الدكتور أحمد رجب فى تصريح سابق لـ" الخليج 365"، أن الكلية أجرت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بنظام البابل شيت وهو ما ساهم بشكل كبير فى انجاز أعمال الكنترولات والتصحيح، خاصة وأن التصحيح يتم بشكل إلكترونى وهناك دقة كاملة فى الدرجات وتجميعها وبالتالي تم الرصد وإعلان النتائج للطلاب.