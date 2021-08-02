شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بتربية فنية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق مكتب تنسيق الجامعات بدءًا من يوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري وحتى الخميس الموافق 19 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الالكتروني:www.tansik.egypt.gov.

وتتم الاختبارات في كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

أوضح الدكتور ماجد نجم، أن جميع اختبارات القدرات تتم في ظل اجراءات احترازية مشددة، مضيفاً أن عملية التقديم للاختبارات تتم من خلال موقع مكتب تنسيق الجامعات ويتم تحديد ميعاد لاختبارات القدرات على موقع الجامعه في الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، فى بيان، أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-( رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها، عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات)، ولا يستطيع الطالب اجتياز الاختبار بنسبة أقل من 60 % من إجمالي الدرجات.

أشار الدكتور محمود حامد، أن الاختبار بالكلية يقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني (الرسم) والتصميم الابتكاري، والقدرة على توظيف عناصر الفن التشكيلى ( النقطة، الخط، الشكل، الظل والنور، اللون) وكذلك القدرة على رسم العناصر والأشكال بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفية جمالية وهذه الموضوعات تُستمد من واقع حياتنا اليومية، حيث يشمل الاختبار:

أولاً : اختبار التعبير الفني (رسم): ويهدف إلى التعرف على قدرة الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الفني عن المشاريع القومية الهامة والأحداث الجارية المحلية والعالمية ، جمال الطبيعة المصرية والمواقع الأثرية والسياحية في مختلف ربوع مصر، المهن والحرف اليدوية والشعبية في مختلف محافظات مصر، التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في جميع المجالات ( الصناعية، الزراعية ، التكنولوجية، المعمارية، الاقتصادية، وغيرها) ، المناسبات والأعياد الوطنية، والتنسيق الحضاري للمدن والأحداث الرياضية ومحاربة الارهاب ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع من خلال طرح حلول بنائية لتكوينات ومساحات افتراضية متنوعة بفكر الطالب في المحيط البيئي من خلال تكوينات وعناصر وتأثيرها المباشر على رؤية التكوين ، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات الدرجات الظلال والنور (الفاتح والغامق) المختلفة مثل 3B ، 2B ، HB لما لها من أهمية في إظهار الظلال والنور مع مراعاة النسب بين أحجام العناصر المختارة، كذلك مراعاة الدقة في التنفيذ والأداء والتكوينات والنظافة العامة لورقة الرسم والذي يتم عليهم تقييم العمل الفني.

ثانياً: اختبار التصميم الزخرفي:

والذي تم وضعه لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة للتصميم بحيث تحقق هدف التصميم وموضوعه سواء كان ملصق إعلاني أو طابع بريد أو غلاف كتالوج أو غلاف كتاب أو كارت إهداء وغيرها، ويعد التصميم الابتكاري هو فكرة بسيطة تعتمد على استخدام الرسوم المعبرة عن الفكرة واختيار العناصر الملائمة للتصميم مع استخدام الألوان المناسبة وتناسق الخطوط والمساحات والأشكال للتعبير عن الفكرة المناسبة لتحقيق قواعد التصميم من توافق واتزان بين العناصر المختارة للتصميم، مع مراعاة التوافق اللوني المناسب سواء باستخدام الأقلام الخشبية أو الفلومستر أو غيرها حسب الألوان المتاحة لدى الطالب، ويمكن التصفح عن طريق موقع جوجل بالبحث عن تصميمات أغلفة الكتب وتصميم الميداليات وposter Design و logo design.

وأضاف، أن الأدوات المطلوبة هي أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)، ممحاة، سطح مستوي من الخشب أو الكارتون مقاس 25 في 35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري)، ويتم الاختبار في مدة زمنية ساعتان ونصف ولا يحق للطالب الاختبار بعد بدء هذا الموعد نهائياً.

جدير بالذكر أن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية" )، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى.