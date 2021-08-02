شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 8500 سعر طن الصويا و8000 لعباد الشمس والان مع تفاصيل الخبر
وكلفت وزارة الزراعة بضرورة متابعة منظومة الكارت الذكي ونسبة توزيعه في المحافظات الأمر الذي يساعد في انتظام توزيع الأسمدة وأيضا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما شدد أيضا على منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بمنتهى الحزم طالب بسرعة التفاعل والاستجابة لشكاوى المواطنين .
وأصدرت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي توجيهاته إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين في المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء.
أكد وزارة الزراعة أن هذه الموضوعات الهامة متعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة للفلاحين وسوف تكون اساس تقييم القيادات بالإضافة إلى بعض الموضوعات الهامة الأخرى سواء في مجال تحديث منظومة الري أو تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك رفع كفاءة الأصول.