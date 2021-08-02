شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 8500 سعر طن الصويا و8000 لعباد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ملف الزراعة التعاقدية في الفول الصويا وعباد الشمس خاصة في ظل الأسعار المجزية التى تمنحها الدولة للمزراعين 8500 لطن الصويا و8000 لعباد الشمس .

وكلفت وزارة الزراعة بضرورة متابعة منظومة الكارت الذكي ونسبة توزيعه في المحافظات الأمر الذي يساعد في انتظام توزيع الأسمدة وأيضا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما شدد أيضا على منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بمنتهى الحزم طالب بسرعة التفاعل والاستجابة لشكاوى المواطنين .

وأصدرت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي توجيهاته إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين في المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء.

أكد وزارة الزراعة أن هذه الموضوعات الهامة متعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة للفلاحين وسوف تكون اساس تقييم القيادات بالإضافة إلى بعض الموضوعات الهامة الأخرى سواء في مجال تحديث منظومة الري أو تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك رفع كفاءة الأصول.