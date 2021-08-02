شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطوات الرضاعة الطبيعية السليمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخطوات الخاصة بالرضاعة الصحية والتى تضمنت ملامسة الأم للطفل عقب ولادته وإرضاعه كلما رغب في النهار والليل والامتناع عن إعطائه الأغذية البديلة عن لبن الأم ولو حتى الماء.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.