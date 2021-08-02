شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 1086 شاباً.. منهم 10 من ذوى الإعاقة بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1086 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4337 شاباً منهم 24 من ذوى القدرات ، وتوفير 45 فرصة عمل .

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية، فى بيان،: إن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 11 عاملا مسجلا ، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 35 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وأَضاف في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي- إلي أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 843 منشأة وتم القيام بـ 51 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 101 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ، وإحالة 16 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت 44 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1027 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1027 عاملا على مهن مختلفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 411 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .