​​التمويل العقاري| "إزاي تحسب قسط شقة الإسكان المتوسط ضمن مبادرة الـ3%؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أماكن الطرح الجديدة من شقق الإسكان المتوسط، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

حبيث سيتم طرح إعلان خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، وتتواجد الوحدات بمدن: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

مساحات الوحدات السكنية المطروحة تتراوح بين 100 و120، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنويًا.

ويبدأ التقديم يوم 8 أغسطس وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين.

الطرح الأول من المشروع كان بمدن "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، وهي نفس مدن المرحلة الثانية، بأسعار تتراوح بين 471 حتى 546 ألف جنيه، لكن في الغردقة "البداري"، وبورفؤاد سيتم طرح مشروع آخر بأسعار تصل لـ950 ألف جنيه.

ويصل مقدم حجز الشقة الـ100 متر وصل لـ48 ألف جنيه، بسعر 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألف وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألف وسعرها 546 ألف.

وبعد سداد جدية الحجز تانى المرحلة الثانية من نظام السداد وهى عبارة عن سداد أقساط ربع سنوية لمدة 12 قسط، حيث يصل القسط الواحد للوحدة الـ100 متر، 10 آلاف جنيه، والشقة بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك وحدات الـ120 متر يصل الدفعة الواحدة لـ11.5 ألف جنيه.

وبهذا يكون المتقدم سدد ما يقرب من 35% من ثمن الوحدة قبل الاستلام، ويتبقى 65% من ثمن الوحدة يتم سدادهم بنظام التمويل العقاري ليكون المبلغ المتبقى من الوحدة الـ100 متر، 303 ألف جنيه، وباضافة الفائدة الـ3%، يكون القسط الشهري 1300 جنيه طول الـ30 سنة.

ويصل قسط الوحدة الـ120 متر، لـ1510 جنيه، حيث يكون المبلغ المتبقى 353 ألف جنيه وهو مبلغ التمويل العقاري.

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