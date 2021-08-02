تعرف على 5 خصومات يتم تطبيقها عند شحن العداد "أبو كارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، يتسائل المواطنون عن الأسباب التي تؤدي لخصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع "أبو كارت" عند إجراء الشحن دون معرفة السبب.

مصدر بمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، قال إن من أسباب الخصم من رصيد العداد مسبق الدفع، عند القيام بالشحن أو عند عدم استهلاك الكهرباء نتيجة لإغلاق الشقة أو الوحدة السكنية.

وأكد المصدر أن هناك عدة أسباب تؤدي للخصم من قيمة الرصيد الذي يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع كالآتي:

أولًا- خصم الأقساط:

- هناك العديد من العدادت مسبوقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرًا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (أبو كارت) ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر، كما أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك وفي حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

ثانيًا- خصم فرق الشريحة:

يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري حيث يبدأ الاستهلاك من يوم 1 في الشهر والعداد يعود للشريحة الأولى وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، والشريحتين 1، و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة ويتم خصم 28 جنيهًا كفرق الانتقال من شريحة إلى شريحة حسب الأسعار الحالية.

كما يتم خصم مبلغ 145 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة، بينما يتم خصم مبلغ 185 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز استهلاك 1000 كيلو وات ساعة.

ثالثًا- كيفية حساب الخصم:

من خلال هذا التقرير نوضح كيفية حساب قيمة خصم فرق الشريحة، فمثلا نوضح لماذا يتم خصم 28 جنيهًا بعد الانتقال للشريحة الثالثة وهي كالآتي:

يتم حساب أول 50 كيلو وات (الشريحة الأولى) × 48 قرشًا= 24 ج + 1 جنيه خدمة عملاء = 25 جنيهًا.

ويتم حساب ثاني 50 كيلو وات (الشريحة الثانية) × 58 قرشًا= 29 ج+ 1 جنيه خدمة عملاء = 30 جنيهًا، وإجمالي الشريحتين هنا 55 جنيهًا لأول 100 كيلو وات، لكن لو تخطى استهلاك المشترك الـ100 كيلو مثلًا أصبح 101 هذا معناه أنه تم إلغاء أول شريحتين بالنسبة لهذا المشترك، لان الشريحة الثالثة يتم الحساب فيها من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة.

وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساب السعر مرة ٱخري بسعر الشريحة الثالثة وهو 77 قرشًا بمعنى، 100 كيلو وات × 77 قرش = 77 جنيهًا + 6 جنيهات خدمة عملاء = 83 جنيهًا، لذلك يتم خصم 28 جنيهًا دون معرفة المشترك سبب الخصم، لأنه أصبح سعر الـ100 كيلو وات 83 جنيهًا بدل من 55 جنيهًا، 83 - 55= 28 جنيهًا وهذا ما يتم خصمه عند دخول المشترك للشريحة الثالثة.

عندما يتعدى المشترك الـ100 كيلو وات شهريًا (شريحة 3) يتم خصم 28 جنيهًا فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- عندما يتعدي استهلاك المشترك الـ650 كيلو وات شهريا (شريحة 6) يتم خصم 145 جنيهًا فرق سعر شريحة لأن المحاسبة تعود من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- عندما يتعدى استهلاك المشترك 1000 كيلو وات شهريًا (شريحة 7) يتم خصم 485 جنيهًا فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

رابعًا- الخصم والمكان مغلق:

الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

خامسًا- خصم مقابل خدمة العملاء:

يتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر ويتم حسابه كالآتي:_

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( جنيهان).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيهًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

- الشريحة السادسة (أكثر من 650 حتى 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيهًا).

- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيهًا).

وأخيرًا يتم خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر.

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