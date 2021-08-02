"رجب" يطلب تطليق زوجته: "باعت العربية والغسالة عشان تشتري بيبسي وكيكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "رجب. أ" 30 عامًا، صاحب كافيه، بدعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه "اتحبست أسبوعين وطلعت لقتها باعة العربية والشاشة والغسالة عشان تشتري كيكة وتشرب بيبسي".

يقول "رجب": تزوجت قب عام من "صفاء. س" 28 عام، بعد قصة حب طويلة، فهي من أسرة ميسورة مادياً، وبعد خطبة لم تستمر طويلًا انتقلنا إلى عش الزوجية معًا".

يتابع الزوج: "خلال فترة الخطبة وجدتها بشوشة وملتزمة ومتعلمة، أما بعد الزواج فقد رأيتها متعلقة بطريقة غريبة بشرب البيبسي وتناول الكيكة، فهي تنفق يوميًا 100 جنيه على تناولهما، وبعد محادثتها خوفاً على صحتها لم تهتم بحديثي وتركتها تفعل ما تريد".

يواصل الزوج: " خلال أشهر الزواج الأولى تعرضت لأزمة مادية بسبب انتشار فيرس كورونا، ورغم ذلك لم أجعلها تحتاج إلى شئ، وكنت ألبي جميع ما تحتاج إليه".

يوضح الزوج: "استمر الوضع كما هو عليه، حتى تعرضت للحبس خلال أزمة موجة كورونا الأولى بعدما كسرت قواعد الإجراءات الاحترازية بالتواجد داخل كافية، وبالفعل تعرضت للحبس أسبوعين وعقب خروجي فوجئت بما فعلته زوجتي "باعت العربية والشاشة والغسالة بداعي تكليف محامي لإخراجي من الحبس"، لكني علمت حينها أنه قامت بذلك كل تتمكن من شراء احتياجاتها، وتشاجرنا وقتها وقمت بضربها وطردها من المنزل".

يختتم الزوج: لم يحاول والدها الصلح بيننا، حتى عندما علمت بطلبي الطلاق لم تحاول مقابلتي، ولم أجد مفرًا حينها سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة للتخلص منها، ورفعت دعوى تطليق للضرر منها حملت رقم 307 لسنة 2020، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.