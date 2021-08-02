شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ارتفاع درجات الحرارة تتسبب فى احتراق مشترك الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.
- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية.
- أن يكون الجسم الخارجي مصنوع من مادة مقاومة للاشتعال وجميع الأجزاء الداخلية من النحاس.
- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.
-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.
- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).