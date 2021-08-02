شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ارتفاع درجات الحرارة تتسبب فى احتراق مشترك الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي التى يجب الالتزام بها خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالآتي:

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنوع من مادة مقاومة للاشتعال وجميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).