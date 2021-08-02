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السكة الحديد تستبدل بعض قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية" بعربات روسية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد استبدال تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء، وبيانها كالتالى.

اولاً:- خط القاهرة / الاسكندرية:

- استبدال تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة /الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى

- استبدال تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة / الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.

ثانياً:- خط الإسكندرية / القاهرة:

- استبدال تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.

اعتباراً من يوم 24/8/2021

- استبدال تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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