شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل بعض قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية" بعربات روسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد استبدال تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء، وبيانها كالتالى.
اولاً:- خط القاهرة / الاسكندرية:
- استبدال تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة /الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى
- استبدال تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة / الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
ثانياً:- خط الإسكندرية / القاهرة:
- استبدال تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
اعتباراً من يوم 24/8/2021
- استبدال تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.