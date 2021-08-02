شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل بعض قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية" بعربات روسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد استبدال تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء، وبيانها كالتالى. اولاً:- خط القاهرة / الاسكندرية: - استبدال تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة /الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى - استبدال تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة / الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى. ثانياً:- خط الإسكندرية / القاهرة: - استبدال تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى. اعتباراً من يوم 24/8/2021 - استبدال تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.