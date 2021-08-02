شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الأسئلة المتداولة لمادة الجيولوجيا للثانوية غير صحيحة والامتحان مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة المتداولة لامتحان مادة الجيولوجيا الذى ينطلق فى العاشرة صباحا غير صحيحة، وبعيدة عن الامتحان الأصلى، موضحة أنه لا صحة لتسريب الامتحان أو أى أسئلة منذ انطلاق الامتحانات 10 يوليو الماضى وحتى الآن، مشددة على أن الأسئلة مؤمنة منذ لحظة خروجها من المطبعة حتى وصولها إلى الطالب داخل اللجنة وما يتم تداوله من قبل صفحات الغش هدفها تشتيت الطلاب دون فائدة وعلى الطلاب التركيز فى المراجعة دون النظر إلى الأسئلة المتداولة.

يؤدى طلاب الثانوية العامة، فى العاشرة صباحا، امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، فى أخر يوم بامتحانات الثانوية العامة 2021.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية 29 يوليو الماضى من امتحانات الثانوية العامة، على أن ينتهى طلاب الشعبة العلمية اليوم الإثنين من الامتحانات التى عقدت على نظام البابل شيت وفق التقييم الجديد الذى يقيس مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية، وأنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الاجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

وأضافت الوزارة أنها لن تعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي، قائلة: "قد يتطلب الأمر يومان ـو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالى بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام فى ضوء النتائج النهائية.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.