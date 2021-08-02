شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض الأوكازيون الصيفى 2021 اليوم ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عروض الاوكازيون الصيفى عام 2021 اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة التوجه مسبقاً إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون الصيفى، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفى من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

وكان أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن المحلات التي ستشارك في الأوكازيون الصيفى 2021 لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على نجاح موسم الأوكازيون الصيفى 2021 لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.