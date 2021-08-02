شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الدولية: 14% من إصابات كورونا من العاملين بالصحة ووصلت 35% ببعض البلدان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة العمل الدولية إن ما يقرب من 14% من حالات الإصابة بكورونا عالميا، التي أُبلغت بها من بين العاملين في مجال الصحة، مشيرة إلى أنه في بعض البلدان بلغت النسبة 35%، مشيرة إلى أن هناك مجموعات مهنية مختلفة عرضة للخطر وليس العاملين بالصحة فقط، لافتة إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للاستعداد لمواجهة الأخطار الجديدة المحتملة، بما في ذلك الجوائح العالمية والمخاطر المهنية المحتملة من التكنولوجيا الجديدة وتغير المناخ، وغيرها.
وأكدت أن الجائحة أوضحت الحاجة إلى التنبؤ والاستعداد على نحو أفضل، بما في ذلك البحث والموارد البشرية وجاهزية المستشفيات وتحديث اللوائح والأنظمة المعنية بإدارة الأزمات، والتعاون الوثيق المشترك بين التخصصات والمتعدد التخصصات بين مهنيين ومتخصصين عدة من أجل تحسين عملية صنع القرار.