شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية من يناير حتى الآن.. بلغت أكثر من 4 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، أن العمليه التصديرية لم تتوقف خلال أيام إجازة عيد الأضحى، حيث استمر الحجر في العمل علي مدار الـ 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية وضمان انتظام العمليه التصديرية علي أكمل وجه .

كما تم العمل فى جميع الموانى من أجل فحص الواردات الزراعية لضمان الحفاظ علي البيئة الزراعية وتأمين واردات مصر من السلع الاستيراتيجية.

وفى التقرير التالي نتعرف على حجم الصادرات الزراعية المصرية من يناير حتى الآن .

1- بلغ أكثر من 4.2 مليون طن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي .

2- ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

3- إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و765 ألفا و202 طن .

4- تم تصدير 619 ألفا و800 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

5- تم تصدير 441 ألفا و115 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 169 ألفا و300 طن.

6- احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 129 ألفا و300 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 26 ألفا و200 طن .

7- احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و800 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و342 طنا.

8- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و 1 طن، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر بإجمالي 10 آلاف و370 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و996 طنا.

9- حصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 آلاف و200 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و580 طنا.

10- حصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و242 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 3002 طن.