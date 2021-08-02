شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 60 % من حالات سرطان الثدى المكتشفة مبكرًا لا تحتاج لعلاج كيميائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 60 %من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا لا تحتاج إلى علاج كيميائى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بزيارة أقرب وحدة صحية للكشف المبكر على أورام الثدى والأمراض المزمنة، وعلاجها مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأضافت الوزارة أن مواعيد وحدات الكشف المبكر عن الأورام الخاصة بالثدى من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكن التعرف على أقرب وحدة صحية عن طريق موقع 100 مليون صحة.