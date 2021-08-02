شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 3 نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار، أولها تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، وثانيها المكوث في أماكن جيدة التهوية، وثالثها شرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت المواطنين باتباع عدة إرشادات عامة يجب اتباعها أثناء ارتفاع دوجات الحرارة كالتالي :

1- عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس مباشرة

2- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية

3- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة

4- يفضل أن تكون الملابس قطنية وقت ارتفاع درجات الحرارة

5- التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليل الرطوبة

6- التزام المرضى بتعليمات أطبائهم المعالجين

7- التوجه لأقرب مستشفى حال ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة