شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 3 نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار، أولها تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، وثانيها المكوث في أماكن جيدة التهوية، وثالثها شرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.
وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت المواطنين باتباع عدة إرشادات عامة يجب اتباعها أثناء ارتفاع دوجات الحرارة كالتالي :
1- عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس مباشرة
2- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية
3- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة
4- يفضل أن تكون الملابس قطنية وقت ارتفاع درجات الحرارة
5- التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليل الرطوبة
6- التزام المرضى بتعليمات أطبائهم المعالجين
7- التوجه لأقرب مستشفى حال ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة