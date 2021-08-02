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الصحة تكشف عن 3 نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار، أولها تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، وثانيها المكوث في أماكن جيدة التهوية، وثالثها شرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت المواطنين باتباع عدة إرشادات عامة يجب اتباعها أثناء ارتفاع دوجات الحرارة كالتالي : 

 

1- عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس مباشرة

 

2- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية

 

3- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة

 

4- يفضل أن تكون الملابس قطنية وقت ارتفاع درجات الحرارة

 

5- التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليل الرطوبة

 

6- التزام المرضى بتعليمات أطبائهم المعالجين

 

7- التوجه لأقرب مستشفى حال ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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