شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعى التفاح الواجب مراعاتها خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين، أبرزها مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات المناسبة، وبعد انتهاء الجمع يضاف الآتى:

1- الأشجار التى تروى بالغمر أقل من 4 سنوات 250 جم سلفات نشادر/ شجرة.

2- من4-8 شجرة 750 جم سلفات نشادر

3- الأشجار التي تروى بالتنقيط إضافة 250 جم نترات نشادر لكل م3 ماء أو 75جم سلفات بوتاسيوم

4- التسميد مرتين أسبوعيا حتى آخر سبتمبر

ثالثا: الرى

- السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة والثانية 50 لتر/ الشجرة والثالثة 60 لتر/ الشجرة والرابعة 70 لتر/ الشجرة والخامسة 80 لتر/ الشجرة.

-الاستمرار فى مكافحة البياض والجرب

- الاستمرار فى مقاومة الحشرات