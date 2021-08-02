شكرا لقرائتكم خبر عن التخصصات الطبية المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة هذا العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحق للطلاب الحاصلين على دكتوراه وماجستير من كلية الطب، التقديم في أكاديمية الشرطة من خريجي هذا العام والعام الماضي، من تخصصات: "معمل بيولوجي، وسمعيات، ورعاية مركزة أطفال، وأمراض دم، وقلوب وأوعية دموية، وباطنة، وصدر، وتحاليل، وعظام، وأورام، ونفسية وعصبية، وأنف وأذن، وكلى، وجلدية وتناسلية، ورمد، وأشعة" ذكور وإناث.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.