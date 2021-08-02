شكرا لقرائتكم خبر عن دهان الأسوار وأجسام الكبارى جنوب الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة أعمال تجميل الأسوار بشارع السودان، جنوب الجيزة، وذلك بعد رصف الشارع، كما تم استكمال أعمال دهانات مطلع كوبري فيصل، تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى.

وفى السياق، تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع ترعه الزمر من مديرية الإسكان حتى شارع الثلاثينى بحي العمرانية، وذلك ضمن خطة الرصف وتطوير الطرق التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق بالجيزة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قال إنه تم ضخ حوالى 2 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير المحاور المرورية الرئيسية والحيوية وخلق محاور جديدة، بالإضافة إلى دعم ملف النظافة باحتياجاته من العمال والمعدات والتعاقد مع 30 شركة للجمع السكنى لتحقيق خطوات متقدمة فى ذلك الملف الحيوى .

وكلف راشد، بوضع خطة زمنية تتضمن المرور على الأحياء للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع بصفة يومية، موجهًا رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة أداء شركات الجمع السكنى ميدانياً على مدار اليوم لتقييم أدائها لفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بالشروط المحددة للعمل .