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"تنظيم الكهرباء" ينصح باستخدام الميكروويف بدلا من الفرن لخفض قيمة الفاتورة

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القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، باستخدم  الميكروويف لتسخين الطعام  بدلا من الفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء.

 

كما أوضح الجهاز باتباع بعض الخطوات لترشيد استهلاك الكهرباء بالفرن الكهربائي وهي كالآتي: 

 

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

 

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

 

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

 

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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