شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء" ينصح باستخدام الميكروويف بدلا من الفرن لخفض قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، باستخدم الميكروويف لتسخين الطعام بدلا من الفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء.

كما أوضح الجهاز باتباع بعض الخطوات لترشيد استهلاك الكهرباء بالفرن الكهربائي وهي كالآتي:

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.