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30 مليار دولار حصيلة متوقعة لتحويلات المصريين بالخارج.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار فى عام الخطة، مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019، لتحقق بذلك زيادة قدرها 4.8 مليار دولار خلال 4 سنوات.

ونستعرض فيما يلى مراحل تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة (18/2019 – 21/2022):

 

- 18/2019 بلغت نحو 25.2 مليار دولار

- 19/2020 بلغت نحو 27.8 مليار دولار

- 20/2021 بلغت نحو 28 مليار دولار

- 21/2022 متوقع ان تبلغ نحو 30 مليار دولار

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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