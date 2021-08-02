شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليار دولار حصيلة متوقعة لتحويلات المصريين بالخارج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار فى عام الخطة، مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019، لتحقق بذلك زيادة قدرها 4.8 مليار دولار خلال 4 سنوات.

ونستعرض فيما يلى مراحل تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة (18/2019 – 21/2022):

- 18/2019 بلغت نحو 25.2 مليار دولار

- 19/2020 بلغت نحو 27.8 مليار دولار

- 20/2021 بلغت نحو 28 مليار دولار

- 21/2022 متوقع ان تبلغ نحو 30 مليار دولار