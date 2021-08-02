شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى تكييف.. نصائح قبل الشراء وإزاى توفر فى استهلاكه للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعلومات التي تساعد المشترك عند شراء التكييف وكيفية توفير استهلاكه للكهرباء وهى كالآتى:

1-احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى.

2-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3-احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

4-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما اذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي افضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

5-يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتي لا يزيد استهلاك الكهرباء .

6-تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول اليها وفكها وصيانتها.

7- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

8-عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

9- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة .

10- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

11- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدا في الجو الحار، مما يؤدي الي استهلاك ضخم في الطاقة.