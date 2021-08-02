شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس: اخترت الوقوف بصف الشعب للحفاظ على الدولة وحمايتها من الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي، أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، مؤكدا "أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها".

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن رئيس الجمهورية شدد على احترامه للقانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات، خلال استقباله لمروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي بقصر قرطاج.

كما نوه "سعيد" بالتداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض، مؤكدا إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وأيضا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

يذكر أنه بموجب الفصل 80 من الدستور التونسي، اتخذ الرئيس قيس سعيّد، قرارات بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.