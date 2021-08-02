شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستهدفات اجتماعية لخطة العام الجديد أبرزها تراجع الفقر والبطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب مؤخرا، عددا من المستهدفات الطموحة فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ونستعرض فيما يلى أبرز مستهدفات الخطة فى مجال التنمية الاجتماعية:

1- خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017

2- تراجع معدل التضخم السنوى الإجمالى الجمهورية إلى 6% فى عام الخطة مقارنة بـ13.3% عام 18/2019

3- خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% فى عام 21/2022 مقارنة بـ9.6% عام 19/2020

4- تراجع معدل الفقر إلى 28.5% فى عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام 19/2020، ومعدل أعلى بلغ 32.5% فى عام 17/2018، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع إلى 4%، مقابل 4.5% عام 19/2020

5- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5% فى نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ25.8% وفقا لتعداد 2017 و18.9% عام 2019 وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة

6- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين المحافظات

7- زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة