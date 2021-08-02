شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى منذ قليل 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى وصلة أسيوط عند كافتريا رواد العرب عند نقطة الكليو 75 تم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وجار رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصابين وتم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط مباحث الإدارة وضباط إدارة المرور وقوات تأمين الطرق أنه قبل قليل شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 75 وصلة أسيوط بالقرب من كافتريا جمال وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

نتج عن التصادم وفاة قائدى السيارتين وسيدة جارى استخراجها بينما أصيب 4 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم وجار نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى وجار وضع المصابين تحت الرعاية الطبية العاجلة والمتوفين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة بينما تم إسعاف عدد آخر بمكان الحادث ولم يستلزم نقله للمستشفى.

تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة مرور سوهاج إلى مكان الحادث وجار أعمال رفع أثاره تمهيدا لإعادة حركة السير على الطريق الصحراوى الشرقى عقب توقفه جزئيا وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.