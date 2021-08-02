شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: نماذج النقد الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، بأن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة يجري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة.