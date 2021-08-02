شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الاجتماعى: الهدف من المحفظة الإلكترونية تقليل التداول النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الهدف من فتح المحفظة الإلكترونية لأصحاب المعاشات، هو تقليل التداول النقدى، ضمن مبادرة البنك المركزى الشمول المالى، ومتاح لأصحاب المعاشات من هواتفهم، تسديد كل المدفوعات الحكومية "فواتير الكهرباء والتليفونات وجميع المدفوعات والتعاملات الحكومية من المنزل".

وأضاف عوض، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة dmc، أن أصحاب المعاشات يمكنهم أيضا شراء الأدوية وكل المستلزمات الغذائية من خلال المحفظة الإلكترونية الموجودة على الهاتف المحمول، ويمكنهم أيضا التوجه لصرف المعاشات نقديا من كل المنافذ المخصصة لصرف الأموال إلكترونيا أو المحلات، برسوم منخفضة بحد أقصى 10 جنيهات لكل ألف جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن نسبة 12.5% من أصحاب المعاشات سحبوا معاشاتهم أمس من ماكينات الصرف الآلى.

كانت وزارة التضامن، أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ووجهت الوزارة ببدء صرف معاشات أغسطس للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكترونى" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.