شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: ترك الشواحن والمقابس بالكهرباء بعد استخدامها تستهلك الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، من ترك الشواحن والمقابس بالكهرباء، بعد استخدامهم، لأنهم يستمروا في استهلاك الكهرباء رغم فصلهم، ويجب استخدام الأجهزة الكهربائية وفقا للاحتياج فقط، لترشيد الطاقة.

أضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة dmc، أنه يجب إبعاد الثلاجة عن الحائط وترك مسافة بينها وبين الحائط بشكل جيد لتوفير الكهرباء، كما يجب ترشيد استخدام أجهزة تسخين المياه مثل "الغلايات أو الكاتل" لأنها تستهلك الطاقة بشكل مفرط، بجانب متابعة العداد الكهربائي بشكل مستمر حتى يتم معرفة استهلاك الطاقة يوميا.

وتابع، "الميكروويف والغسالات الفول أوتوماتيك تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، كما أن التكييفات تزيد من استهلاك الكهرباء في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة".