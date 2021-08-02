شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مبادرة حياة كريمة العديد من الإنجازات خلال المرحلة الأولى للمبادرة، والتى شملت 375 قرية وبلغت تكلفتها 7.1 مليار جنيه.

وتأتى مبادرة "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه.

1-رفع كفاءة 11.6 ألف منزل.

2- رصف طرق بأطوال 170 كم.

3- تركيب 9.4 ألف عامود إنارة.

4- إنشاء وتطوير 26 مركز شباب.

5- تنفيذ 258 قافلة طبية.

6- تنفيذ 1352عملية جراحية.

6- توفير 538 جهاز تعويضى.

8- تنفيذ 5019 عملية عيون.

9- توفير 16.8 ألف نظارة طبية.

10- الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية.

11- اتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة.

12- الانتهاء من تطوير 8 جضانات.

13- محو أمية 3 آلاف مواطن.

14- الانتهاء من تطوير وإنشاء 127 مدرسة لتشمل 2371 فصل دراسى.

15- الانتهاء من إنشاء 15 مشروع صرف صحى.

16- تركيب 806 خزان صرف صحى منزلى.

17- تركيب 1680 وصلة صرف صحى منزلى.

18- تركسب 1675 وصلة مياه للمنازل.

19 - إنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفيه.

20- إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية.