شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان مينضحكش عليك".. إزاى تستفيد من عروض الأوكازيون الصيفى 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2021 اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة شهر من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بالمحافظات المختلفة.





”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفى 2021 فى النقاط التالية:

- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية

- تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الصيفى 2021 للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة

- التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض

- الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات

- تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التى حددها قانون حماية المستهلك.

- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها

- فى حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.

- أن يكون المستهلك أكثر إيجابية، ويقوم بالإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية.

- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 فى حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.