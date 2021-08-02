شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضارية: تكلفة تطوير المناطق غير المخططة 318 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، أن تغيير مسمى الصندوق إلى صندوق تطوير العشوائيات لصندوق التنمية الحضارية له دلالات كبيرة يتمثل فى تنمية عمرانية داخل المدن المصرية، متابعا: لم يتغير الاسم فقط بل القرار غير شكل ومهام الصندوق فبدلا من تطوير العشوائيات فقط سواء المناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية أضيفت لها مهام تطوير عواصم المحافظات الرئيسية والقاهرة التاريخية وتلال الفسطاط والقاهرة الخديوية.

وقال المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن فاتورة القضاء على المناطق غير الآمنة وصل إلى 40 مليار جنيه خلال شهرين سننتهى من كل المناطق غير الآمنة، حيث يتم الانتهاء الآن من مشروعات الخيالة ومعا وحدائق أكتوبر ومدينة السادات وحلايب وشلاتين هؤلاء فى مرحلة فرش الشقق.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، أن تكلفة تطوير المناطق غير المخططة وفقا لرؤية 2030 يصل إلى 318 مليار جنيه، وتكلفة تطوير الأسواق العشوائية وفقا لرؤية 2030 تصل إلى 44 مليار جنيه، كما أن تكلفة تطوير عواصم المدن تشمل 500 ألف وحدة تتجاوز الـ 300 مليار جنيه، وتكلفة تطوير القاهرة التاريخية بشكل مبدئى يصل إلى2 مليار جنيه وقد يزيد، وتكلفة تطوير تلال الفسطاط من 4 إلى 6 مليارات جنيه، وتطوير منطقة بطن البقر يصل 600 ملين جنيه، وبالتالى تقترب الميزانية الخاصة بالصندوق من تريليون جنيه.