الزراعة: إطلاق كارت الفلاح مطلع أكتوبر.. وتحذير للمتأخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس الخدمات الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، أن منظومة الكارت الذكي قاربت على الانتهاء بنسبة أكثر من 90%، حيث تنطلق المنظومة بشكل كامل مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقال الشناوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المنظومة طبقت في 12 محافظة وعلى بعض من المحاصيل الصيفية، مضيفًا أنها ستطبق بشكل كامل على المحاصيل الشتوية، مشيرًا إلى أن مصر بها 5700 جمعية زراعية.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن كارت الذكي عبارة عن تحويل البطاقة الورقية إلى كارت مميكن، في إطار تحول الدولة المصرية للعمل بالرقمنة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من منظومة كارت الفلاح في محافظتي المرحلة الأولى والثانية بعد حصر الحيازات أكثر من 6 ملايين حائز، تم حصرهم من خلال المنظومة الإلكترونية حتى الآن.

وقال الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمشروع لـ"الخليج 365" إنه يجب على المزارعين الانتهاء من عمليات التقدم والحصول على الكارت الذكي، لأنه في حال عدم الحصول على الكارت سيتم إيقاف عمليات الصرف بشكل نهائي.

ولفت يوسف، إلى أن الكارت يتمتع بخدمة، فعندما يبيع الفلاح محصوله يتم تحويل الأموال له على الكارت، ومن خلاله يتم استخدامها في الشراء أو السداد.