بعد ظهوره على ورقة الـ10 جنيهات الجديدة.. 30 معلومة عن مسجد "الفتاح العليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حصل "الخليج 365" على صور البنكنوت الجديد المصنوع من مادة البوليمرات (البلاستيك) بفئة 10 جنيهات، والتي يعتزم البنك المركزي إصدارها في نوفمبر المقبل، على أن يعقبها إصدار فئة 20 جنيهًا.

يأتي ذلك عقب اطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الفئات النقدية الجديدة، التي سيتم طباعتها في مطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية، وهي تتميز بأنها أطول عمرًا وأكثر أمانًا.

وأظهرت الصور، مسجد "الفتاح العليم" على فئة العشرة جنيهات، في التقرير التالي ننشر أبرز المعلومات عن المسجد الأكبر في العاصمة الإدارية الجديدة..

1- افتتحه الرئيس السيسي، يوم 6 يناير 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

2- مصمم على التراث المعماري الإسلامي.

3- يضم 4 مآذان يعلوها هلال من النحاس بإجمالي ارتفاع 95 مترًا.

4- يتسع لـ17 ألف مصل.

5- يتكون من دورين الأرضي يتسع لـ6300 مصلي، والدور الأول مصلى لسيدات يتسع لـ1200 مصلية.

6- يبلغ إجمالي عدد المصلين في صحن المسجد 7500 مصلِ.

7- يضم المسجد 21 قبة.

8- القبة الرئيسية للمسجد قطرها 33 مترًا وارتفاعها 44 مترًا.

9- يوجد 4 قباب رئيسية أخرى على أركان المسجد، القبة الواحدة قطرها 11.75 متر وارتفاعها 29 مترًا.

10- يضم المسجد 6 قباب على المداخل الرئيسية للمسجد وقاعات المناسبات.

11- توجد 10 قباب على الأسوار الخارجية للمسجد.

12- يضم 520 وحدة إضاءة.

13- يحتوي على 74 نجفة بقطر ما بين 1.2 متر و15 مترًا.

14- يبلغ قطر النجفة الرئيسية 15 مترًا ووزنها 9 أطنان ومثبتة بـ76 نقطة تثبيت.

15- يضم 176 عامودًا ديكوريًا من الرخام الخرط بارتفاع من 4 إلى 6 أمتار.

16- يحتوي على 5 مداخل رئيسية للرجال، و2 للسيدات على الأجناب.

17- مداخل السيدات مزودة بأسانسير لتسهيل صعودهن للدور الأول لآداء الصلاة.

18- يوجد أسفل الساحة الخارجية للمسجد بدروم .

19- تسع الساحة الخارجية للمسجد لـ9500 مصل، مُزينة بوحدات إضاءة من الطراز الإسلامي حوال 800 عامود.

20- البدروم أسفل الساحة يضم مصلى يومي ومكانين للوضوء وقاعة لتحفيظ القرآن، و4 سلام كهربائية متحركة لكبار السن، 2 مكتبة لتحفيظ القرآن.

21- يشمل المسجد مجمعين لقاعات المناسبات.

22- يضم مجمع قاعات المناسبات "أ" قاعتين رئيستين تتسع الأولى لـ1000 رجل وأخرى لـ220 سيدة.

23- يضم صالونين لاستقبال كبار الزوار وكبار السن.

24- يضم مجمع قاعات المناسبات "ب" 5 قاعات، الرئيسية تسع 400 فرد، وقاعتين بسعة 300 فرد، وقاعتين للسيدات بسعة 110 فرد لكل قاعة.

25- يضم المسجد طريقًا للمراسم تتفرد به مصر عن مختلف دول العالم بطول 406 متر وعرض 28 مترًا.

26- يحيط سور خرسانة وحديد مشغول وفقًا للطراز المعماري الإسلامي، طوله 3 كم وارتفاعه 5 أمتار.

27- يضم منطقة إدارية ومخازن للمدافع.

28- عمل فيه شركتين رئيسيتين و30 شركة فرعية.

29- عمل فيه كتيبة طرق وكتيبة إنشاءات لتنفيذه.

30- بلغ إجمالي عدد العاملين به حوالي 30 ألف مهندس وفني وعامل.