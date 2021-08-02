المعاينة الأولية لحريق مصر القديمة: النيران التهمت 6 عقارات ومعهد أزهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس وأحمد عادل:

كشفت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة في حريق عزبة خير الله بمصر القديمة، عن نشوب النيران بهيش بقطعة أرض فضاء وامتد إلى 6 عقارات سويسي (مكونة من دور أرضىي طوب أبيض وسقف خشبي) وقطعة أرض مسورة بها أخشاب قديمة.

أوضحت المعاينة أن الحريق طال أيضًا واجهة أحد المعاهد الدينية الأزهرية بالمنطقة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب بمنطقة عزبة خيرالله أمام نادي طلائع الفرسان بحي مصر القديمة دون إصابات أو خسائر في الأرواح وتجرى حاليًا عمليات التبريد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

ووصل فريق من نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى مكان اندلاع حريق ضخم شب في عدد من مغالق الأخشاب بمنطقة عزبة خير الله.

وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي للوقوف على الحريق وكشف أسبابه وحصر التلفيات.