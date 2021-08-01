شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة محاكاة مصرية لتعامل الطيران مع بركان افتراضى فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مصر للطيران اليوم الأحد، بتطبيق تجربة محاكاة لإدارة أزمة افتراضية حول وجود بركان فى أوروبا أثر بشكل كبير على حركة الطيران فى عدد من المجالات الجوية التى تطير إليها رحلات مصر للطيران مما نتج عنه تأثير فى جدول تشغيل رحلات مصر للطيران فى الاتجاهين فى السفر والعودة وتحويل مسار بعض الرحلات إلى وجهات أخرى، وذلك بناء على توجيهات الطيران المدنى بالتدريب على الطوارئ وادارة الأزمات للتأكد من جاهزية فرق العمل فى مختلف المواقف والأزمات.

وخلال المحاكاة التى تمت بغرفة إدارة الأزمات بمركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC، بحضور الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نصر رئيس قطاع العمليات الجوية، وممثلى فريق إدارة الأزمة من مختلف الإدارات المعنية بمصر للطيران، تم التأكد من جاهزية جميع فرق العمل فى التعامل مع الأزمة وإدارتها فى أسرع وقت بداية من التبليغ بتأثير البركان على الرحلات مرورا بسيناريوهات التعامل مع الأزمة واتخاذ قرار عدم إقلاع بعض الرحلات وتحويل مسار رحلات أخرى واستيعاب جميع الركاب والتسكين بالفنادق والتواصل مع العملاء والتنسيق الإعلامى، وكذلك التنسيق مع تحالف ستار العالمى ومختلف الجهات المعنية وغيرها من إجراءات التعامل مع الأزمة وحتى انتهائها وعودة انتظام الرحلات.

ومن جانبه أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التشغيل، إلا أننا حريصون على الالتزام بتطبيق كافة المعايير الدولية فى مختلف أنشطة مصر للطيران، واستغلال الوقت فى تدريب العنصر البشرى والتأكد من الاستعداد والجاهزية لأى متغيرات على حركة التشغيل، وتطبيق سياسات السلامة والجودة فى مختلف مواقع العمل، حرصا من مصر للطيران على تقديم أفضل خدمة لعملائها بما يليق بمكانة الناقل الوطنى مصر للطيران والالتزام بتطبيق كافة معايير منظمات الطيران المدنى الدولية.